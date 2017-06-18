ألفيش يحبط آمال غوارديولا

رفض البرازيلي دانييل ألفيش الإشاعات التي تحدثت عن قرب رحيله عن يوفنتوس من أجل الانضمام لمدربه السابق بيب غوارديولا في مانشستر سيتي.

يسعى غوارديولا لإعادة بناء خط دفاعه بعد أن استغنى عن أكثر من لاعب في مراكز خط الدفاع المختلفة.

نجح ألفيش في تحقيق الثنائية المحلية والصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الأول له مع البيانكونيري بعد أن انتقل من برشلونة في صفقة انتقال حر.

نشر غونزالو هيغواين فيديو على تويتر وهو يودع زملائه قبل أن يتم مسحه سريعا، لكن ألفيش لم يبدو مهتماً بشائعات الخروج من يوفنتوس.

وكتب اللاعب الدولي البرازيلي: “لا تنشروا الشائعات، هيyواين أرسل فيديو خاص بي لبرنامج تلفزيوني، لا تقوموا بوظيفتهم بطريقة سيئة”.

شارك ألفيش في 33 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم، سجل خلالها ستة أهداف ومرر سبع تمريرات حاسمة.

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