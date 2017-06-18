أنصار آرسنال قلقون بشأن تأخر الصفقات وبراهيمي ومحرز على رأسها

كشفت تقارير إنجليزية أمس أن أنصار ومحبي نادي آرسنال الإنجليزي قلقون جدا بسبب تأخر صفقات الموسم الجديد، فرغم أن الإدارة جددت الثقة في المدرب أرٍسن فينغر ومنحته ميزانية تعاقدات ضخمة إلا أن التقني الفرنسي لم يحرك ساكنا لحد الآن ولم يقم بأي صفقة كبيرة، من بين أهم اللاعبين المرتقبين في آرسنال الموسم المقبل الدوليان الجزائريان ياسين براهيمي ورياض محرز اللذين ارتبطا كثيرا بالمدفعجية .

آرسنال لم يقدم أي عرض رسمي لحد الآن لبراهيمي لا بأربعين ولا بأقل من ذلك

البداية بلاعب بورتو ياسين براهيمي فرغم أن إدارة ناديه عبرت عن رغبتها في بيعه علانية إلا أن مدرب آرسنال فينغر لم يتحرك لحد الآن، التقارير الإنجليزية قالت أن آرسنال لم يقدم أي عرض لحد الآن سواء بـأربعين مليون أورو التي تطلبها إدارة بورتو أو بأقل من ذلك ما يعني أن الصفقة يمكن ألا تتم وابتعاد براهيمي لأندية أخرى يبقى واردا جدا .

محرز يبدو بعيدا وضمه لآرسنال يبقى حلما

إلى جانب براهيمي الذي يبقى ضمه ممكنا وفي يد المدرب أرسن فينغر يأمل أنصار آرسنال في أن تضم كتيبتهم الموسم المقبل لاعبا جزائريا آخر ويتعلق الأمر بلاعب ليستر سيتي رياض محرز، هذا الأخير رفض سابقا عدة عروض للانتقال لآرسنال لكن رغم ذلك يصر أنصار الفريق على ضمه كونه موهبة كبيرة، مدرب آرسنال لم يخف إعجابه بمحرز لكن ضمه يبقى أمرا مختلفا تماما لأن الدولي الجزائري يملك طموحات أكبر ويفضل أندية أحسن من آرسنال .

بورقعة-ع