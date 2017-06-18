إبراهيموفيتش يوجه رسالة خاصة لليونايتد بعد التخلي عنه

تعرض السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم مانشستر يونايتد للإصابة بقطع مزدوج في الرباط الصليبي لركبته في شهر افريل الماضي أثناء مشاركته في إحدى مباريات بطولة الدوري الأوروبي .

وكان نادي مانشستر يونايتد أكد في الفترة الماضية أنه لن يُجدد عقد المهاجم السويدي في الميركاتو الصيفي الحالي .

وتوقع البعض أن إصابة إبراهيموفيتش قد تجعله يعود للملاعب مع بداية عام 2018 .

قالت صحيفة دايلي ستار الإنجليزية أن إبراهيموفيتش تواجد في مقر تدريبات مانشستر يونايتد رفقة نجليه وأخبر الجهاز الفني والطبي بأنه يأمل في العودة للملاعب خلال خمسة أشهر مما يعني أنه يريد العودة للملاعب في شهر نوفمبر المقبل .