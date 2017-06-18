إشبيلية ليوفيتيش: ليس لدينا ميزانية برشلونة ومانشستر سيتي

سيعود اللاعب المونتينجري ستيفان يوفيتيتش إلى صفوف إنتر الإيطالي بعد نهاية فتره تعاقده مع إشبيلية الإسبانية، حيث لن يحظى بتجديد التعاقد بشكل دائم مع الفريق الأندلسي.

اللاعب البالغ 27 عامًا سجل سبعة أهداف في جميع المسابقات مع إشبيلية، ويرى المدير الرياضي لإشبيلية أوسكار أرياس، بأن قيمة شراء اللاعب وراتبه مرتفعة على ميزانية الفريق.

وقال أرياس لأحد المواقع التابعة للفريق الإسبانية: “يمكننا أن نتعامل بأجر للاعب عال، لكن ليس لدينا الأموال الكافية لشراء اللاعب، يمككنا أن ندفع رسوم انتقال اللاعب إذا كان راتبه متوسط”.

وأضاف: “ليس لدينا ميزانية الأجور الموجود في ريال مدريد ومانشستر سيتي وبرشلونة وتشيلسي”.

وأنهى: “أنه أمر معقد، اللاعب أجره عالي جدًا، وإنتر يسعى لقيمة مالية عالية من بيع اللاعب، ونحن لسنا مستعدين لدفع رسوم اللاعب والنادي، لقد وصلنا للحد الأقصي لنا”.

الجدير بالذكر أن يوفيتيش، سبق له اللعب لكلاً من فيورنتينا وإنتر الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، كما قدم اللاعب رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يشكر فيها جميع زملائه في الفريق الأندلسي.

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