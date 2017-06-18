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إنتر يسعى لضم أنخيل كوريا

إنتر يسعى لضم أنخيل كوريا

By admin
18 يونيو، 2017
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بعد التعاقد مع مدرب جديد للفريق، ومع وجود ميزانية كبيرة للتعاقدات، يبدأ النيرازوري رحلته في تدعيم الفريق في ميركاتو الصيف.

تسعى إدارة إنتر ناسيونالي الإيطالي لضم الجناح الأرجنتيني أنخيل كوريا لاعب أتليتكو مدريد الأسباني في الميركاتو الصيفي الحالي.

أكدت صحيفة ماركا الأسبانية أن إنتر ناسيونالي تقدم لعرض يصل إلى 23 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات لاعب الروخيبلانكوس.

يتميز كوريا بقدرته على اللعب كجناح أيمن وجناح أيسر وفي مركز المهاجم أيضاً، مما سيعطي حلول أكثر للمدرب الجديد لوتشيانو سباليتي.

سيواجه إنتر ناسيونالي منافسة من ريال سوسيداد على ضم كوريا، في ظل رغبة النادي الأسباني في التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة.

يعاني أتليتكو مدريد من عقوبة المنع من التعاقدات في الميركاتو الحالي، ولكنهم سيسمحون فقط برحيل كوريا ولوتشيانو فييتو فقط.

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