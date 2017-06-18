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برشلونة يقترب.. فيراتي يطلب الرحيل ويهدد بعدم العودة لباريس

برشلونة يقترب.. فيراتي يطلب الرحيل ويهدد بعدم العودة لباريس

By admin
18 يونيو، 2017
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يبدو أن علاقة النجم الإيطالي مع ناديه باريس سان جيرمان انتهت في الفترة الحالية، وذلك في ظل وجود تقارير صحفية تربطه بالانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني.

واشارت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية في تقرير نشرته اليوم، إلى أن فيراتي بعث برسالة إلى المسئولين في باريس سان جيرمان، وأخبرهم فيها برغبته بالرحيل عن صفوف نادي العاصمة.

وأضاف التقرير أن فيراتي هدد بعدم التواجد في فترة الإعداد للموسم الجديد في حالة عدم الموافقة على طلبه بالرحيل في الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن فيراتي يمتلك عرض من نادي برشلونة، وذلك بعد جلسة عشاء بينه وبين نجم الفريق الكاتلوني ليونيل ميسي في مدينة إيبيزا بإسبانيا.

يذكر أن العديد من الأخبار أكدت أن برشلونة عليه دفع ما يقارب من 100 مليون يورو من أجل التعاقد مع فيراتي، الذي ينتهي عقده مع ناديه الفرنسي في عام 2021.

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