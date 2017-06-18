بيتانيا يؤكد:الجميع يخشون إيطاليا تحت 21 عاماً

أكد مهاجم أتلانتا الشاب أندريا بيتانيا انه واثق من أن الجميع يخشون المنتخب الايطالي تحت 21 عاماً هذه المرة في البطولة الاوروبية قبل خوض المباراة الاولى ضد الدانمارك الليلة.

وقال بيتانيا في تصريحاته التي نقلها موقع فوتبول إيطاليا:انا متفائل جدا، وواثق من ان ايطاليا ستترك انطباعا جيدا بهذه البطولة.

وأضاف:فقط حاول أن تنظر إلى الوراء وتجد كم من الوقت كان المنتخب الايطالي تحت 21 عاماً يتكون من اللاعبين الذين يلعبون بانتظام في دوري الدرجة الاولى الايطالي.

وتابع:في هذه المجموعة، هناك لاعبين قادرين على تغيير اللعبة في أي لحظة، على سبيل المثال دومينيكو بيراردي، الذي هو اليوم لا يمكن إيقافه حتى في دوري الدرجة الاولى الايطالي.

وأردف:وعلى الجانب الآخر، لدينا فيديريكو بيرنارديسكي، إنه لاعب رائع ، الجميع يخشون ايطاليا هذه المرة.