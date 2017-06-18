بيكفورد غير مهتم بقيمة انتقاله لإيفرتون

أكد الإنجليزي جوردان بيكفورد حارس إيفرتون الجديد عدم اهتمامه بقيمة انتقاله الكبيرة لصفوف الفريق، مشيراً أنه مجرد رقم ولن يؤثر عليه مع التوفيز في الموسم المقبل.

انتقل جوردان بيكفورد لصفوف إيفرتون قادماً من سندرلاند مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، مع وجود خمسة ملايين كإضافات حسب مستوى اللاعب، ليكون ثالث أغلى حارس في العالم.

وقال بيكفورد في تصريحات صحفية: “إنه مجرد رقم ليس إلا، وظيفتي أن أكون حارس مرمى وأن أبعد الكرة عن شباكي، عندما أحافظ على شباكي وتنتهي المباراة، فإن هذا سيصبح رقم أيضاً، وسأنظر للمباراة التالية”.

وأضاف الحارس الإنجليزي “لقد قام وكيلي بكل العمل، لا أهتم إلا بلعب كرة القدم فقط، الآن لابد أن أركز مع منتخب بلادي من أجل تحقيق بطولة اليورو، ثم سأعود لفريقي الجديد”.

يتواجد بيكفورد مع منتخب إنجلترا في بطولة أوروبا للشباب تحت 21 عام والمقامة حالياً في بولندا.

قدم بيكفورد مستوى مميز مع سندرلاند في الموسم الماضي، وبرغم هبوط الفريق للدرجة الثانية، إلا أن بيكفورد كان الحارس الثاني في عدد التصديات طوال الموسم بعد توم هيتون حارس مرمى بيرنلي.

goal