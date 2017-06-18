ترتيب مجموعة البرتغال وروسيا في كأس القارات بعد نهاية الجولة الأولى

اختتمت اليوم مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة كأس القارات التي تستضيها روسيا في الصيف الجاري بمباراة البرتغال ضد المكسيك.

ونستعرض في الأسطر المقبلة ترتيب المجموعة بعد ختام اللقاءات:



– روسيا: يتصدر المنتخب الروسي الترتيب بعد الفوز بهدفين نظيفين على نظيره النيوزلاندي في المباراة الافتتاحية.

– البرتغال: يحتل رفاق كرستيانو رونالدو المركز الثاني بعد التعادل أمام المكسيك بهدف لكل فريق.

– المكسيك: بعد تقديم مباراة طيبة أمام بطل أوروبا، يحتل المنتخب المكسيكي حاليًا المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيد.

– نيوزيلاندا: يحتل المركز الأخير في المجموعة بدون نقاط بعد الخسارة من أصحاب الأرض في المباراة الافتتاحية بهدفين نظيفين.