تشيلسي يستعد لإفساد صفقة موراتا على مانشستر يونايتد

مازال موقف المهاجم الإسباني الفارو موراتا لاعب فريق ريـال مدريد الإسباني، غامض بالنسبة لانتقاله إلى مانشستر يونايتد أو بقاءه مع النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة “ميرور” الإنجليزية في تقرير نشرته اليوم، إلى أن نادي تشيلسي الإنجليزي دخل في خط التفاوض مع موراتا لاقناعه بالانتقال للبلوز، بعد قرار رحيل الإسباني ديجو كوستا.

وأضاف التقرير أن رومان أبراموفيتش رئيس ومالك نادي تشيلسي، يسعى لتقديم عرض يصل إلى 70 مليون إسترليني، من أجل اقناع ريـال مدريد للفوز بخدماته.

وتابع التقرير أن البدائل المتاحة هو نجم إيفرتون المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، والذي أكد على رحيله من ناديه الإنجليزي، لرغبته في اللعب بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يذكر أن المفاوضات بين مانشستر يونايتد وريـال مدريد توقف عن 60 مليون إسترليني، بعد طلب النادي الملكي برفع المقابل المادي.