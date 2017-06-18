تشيلسي ينضم لسباق ضم رونالدو

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي دخل في سباق محاولة التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني.

وخرجت تقارير خلال الأيام الماضية تفيد برغبة الدولي البرتغالي في الرحيل عن صفوف النادي الملكي، وأشارت إلى أن قرار اللاعب جاء بعد اتهامات التهرب الضريبي الموجهة له من القضاء الإسباني.

ودخلت عدد من الأندية في محاولة للتعاقد مع رونالدو بعد هذه الأنباء، أبرزها مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

ووفقًا لصحيفة “دايلي إكسبريس” الإنجليزية، فإن تشيلسي أبدى اهتمامًا بالغًا بالتعاقد مع الهداف التاريخي لريال مدريد.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن الروسي رومان إبراموفيتش مالك البلوز مستعد للتعاقد مع رونالدو لإرضاء الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق وإقناعه بالبقاء مع النادي.

ويفكر إبراموفيتش في دفع أي قيمة يطلبها ريال مدريد للاستغناء عن خدمات أبرز نجومه، وإعادة الدولي البرتغالي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدت الصحيفة أن تشيلسي مستعد لتقديم البلجيكي إيدين هازار كقربان للنادي الملكي من أجل إتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن، خاصة في ظل اهتمام الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للميرينجي بالتعاقد مع الدولي البلجيكي.