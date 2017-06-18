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تكنولوجيا الفيديو تنقذ المكسيك وتحرم البرتغال من هدف غير صحيح بكأس القارات

تكنولوجيا الفيديو تنقذ المكسيك وتحرم البرتغال من هدف غير صحيح بكأس القارات

By admin
18 يونيو، 2017
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وقع المنتخب البرتغالي كضحية أولى لتكنولوجيا الفيديو بكأس العالم للقارات روسيا 2017، بعد حرمانها من هدف بمواجهتها مع المكسيك بالجولة الاولى من المجموعة الأولى.

وتمكن المدافع البرتغالي بيبي من تسجيل الهدف الأول للبرتغال في الدقيقة 20 من زمن اللقاء من كرة ساقطة داخل منطقة جزاء المكسيك.

ومع ذلك قرر الحكم الأرجنتيني نيتسور بيتانا الاستعانة بالإعادة التليفزيونية من أجل الفصل في قرار وسط اعتراضات من الفريق المكسيكي.

وبالفعل قرر بيتانا إلغاء الهدف بداعي التسلل وهو ما أثبتته الإعادة بوجود 4 لاعبين برتغالين منهم بيبي في موقف تسلل.

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