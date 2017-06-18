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تيباس: متأكد من براءة رونالدو

تيباس: متأكد من براءة رونالدو

By admin
18 يونيو، 2017
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أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الأندية الإسبانية أنه يرى البرتغالي كريستيانو رونالدو برئ من تهمة التهرب الضريبي والتي وجهتها له الحكومة الإسبانية.
وقال تيباس في تصريحات تنقلها صحيفة أس الإسبانية: من خلال ما قرأته في الأيام الماضية ، أنا مقتنع بعدم وجود أي جريمة ، ورحيل البرتغالي عن الليغا سيكون خسارة مهمة جداً.
وتابع: دائماً ما تخرج تلك الأخبار من الإعلام ضد اللاعبين المحترفين والذين يتعاملون بكل شفافية بمسيرتهم الرياضية ، لا يوجد لدي أي شك في براءة رونالدو.
وأنهى تصريحاته: رونالدو مهم وجوده في الدوري الإسباني ، فهو لديه إسم كبير وقد تطور كثيراً في ريال مدريد ، وستكون خسارة لا يمكن تعويضها.
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