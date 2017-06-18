تيباس: متأكد من براءة رونالدو
أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الأندية الإسبانية أنه يرى البرتغالي كريستيانو رونالدو برئ من تهمة التهرب الضريبي والتي وجهتها له الحكومة الإسبانية.
وقال تيباس في تصريحات تنقلها صحيفة أس الإسبانية: من خلال ما قرأته في الأيام الماضية ، أنا مقتنع بعدم وجود أي جريمة ، ورحيل البرتغالي عن الليغا سيكون خسارة مهمة جداً.
وتابع: دائماً ما تخرج تلك الأخبار من الإعلام ضد اللاعبين المحترفين والذين يتعاملون بكل شفافية بمسيرتهم الرياضية ، لا يوجد لدي أي شك في براءة رونالدو.
وأنهى تصريحاته: رونالدو مهم وجوده في الدوري الإسباني ، فهو لديه إسم كبير وقد تطور كثيراً في ريال مدريد ، وستكون خسارة لا يمكن تعويضها.