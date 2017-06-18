حساني لم يستغل وضعه كدولي جزائري وتسرع بالبقاء في بلغاريا

قد يرى البعض أن انتقال لاعب الخضر الجديد إلياس حساني إلى تشيرو مور فارنا البلغاري أمر إيجابي بما أنه حسّن على الأقل وضعه من فريق متواضع لفريق يلعب على المراكز الأولى لكن العارف بأمور الدوري البلغاري يدرك جديدا أن المستوى ليس جيدا على العموم اللهم سوى اللعب في سيسكا صوفيا أو لودسغوراتس بطل بلغاريا مرتين متتاليتين ما يعني أن اللعب في فريقه الجديد أو السابق لم يكن ليطور مستواه كثيرا، خاصة أنه لعب في دوري أقوى سابقا مثل الفرنسي .

صفة لاعب دولي كانت ستمنحه بعض الامتيازات وتقربه من أندية أقوى

إلياس أصبح لاعبا دوليا قبل فترة كما أنه يدرك جيدا أنه سيكون حاضرا في التربص المقبل والذي سيبدأ نهاية أوت المقبل وكان عليه بذلك التريث على الأقل أسابيع إضافية أو حتى التريث إلى بداية الموسم عله يحصل على عروض أحسن من عرض مور فارنا، وهو أمر كان يحصل بكل تأكيد، إلياس وكما أشرنا إليه في أعداد سابقة كان مراقبا من بعض الأندية التركية والانتقال إليها ولو بمقابل مادي أقل كان أحسن له وللمنتخب الوطني .

بورقعة-ع