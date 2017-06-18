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خمسة أندية أوروبية تسعى للتعاقد مع مهاجم أنجي الفرنسي

خمسة أندية أوروبية تسعى للتعاقد مع مهاجم أنجي الفرنسي

By admin
18 يونيو، 2017
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نجح الإيفواري نيكولاس بيبي مهاجم فريق أنجيه الفرنسي في التألق مع فريقه بالدوري الفرنسي بالموسم المنصرم حيث جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية للتعاقد معه .
وكان ناديي واتفورد ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيان اهتما بضم بيبي حيث قدم كلاً منهما عرضاً بقيمة 12 مليون يورو .
كما رغب فريق ليل الفرنسي كذلك ضم بيبي حيث قدم عرض قدره 10 مليون يورو .
وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي مانشستر سيتي وليون دخلا مؤخراً في سباق التعاقد مع بيبي والذي سجل ثلاثة اهداف مع فريقه بالدوري الفرنسي في الموسم المنصرم .
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