خمسة أندية أوروبية تسعى للتعاقد مع مهاجم أنجي الفرنسي
نجح الإيفواري نيكولاس بيبي مهاجم فريق أنجيه الفرنسي في التألق مع فريقه بالدوري الفرنسي بالموسم المنصرم حيث جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية للتعاقد معه .
وكان ناديي واتفورد ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيان اهتما بضم بيبي حيث قدم كلاً منهما عرضاً بقيمة 12 مليون يورو .
كما رغب فريق ليل الفرنسي كذلك ضم بيبي حيث قدم عرض قدره 10 مليون يورو .
وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي مانشستر سيتي وليون دخلا مؤخراً في سباق التعاقد مع بيبي والذي سجل ثلاثة اهداف مع فريقه بالدوري الفرنسي في الموسم المنصرم .