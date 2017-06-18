خمسة أندية أوروبية تسعى للتعاقد مع مهاجم أنجي الفرنسي

يستعد الظهير البرازيلي داني ألفيس، على إطلاق إسم الظاهرة على البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكنه يعتبر نفسه مثل “كونور ماكجريجور” عندما يواجهه كمنافس. وواجه البرازيلي نظيره البرتغالي، في العديد من المواجهات عندما ...