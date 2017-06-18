رغم منع التعاقدات.. أتلتيكو مدريد يسعى لاستعادة كوستا بحيلة ذكية

أكدت التقارير الصحفية اليوم، أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يسعى للتعاقد مع المهاجم الإسباني البرازيلي ديغو كوستا لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي.

واشارت صحيفة “ميرور” الإنجليزية في تقرير نشرته اليوم، إلى ان أتلتيكو مدريد لديه حيلة ذكية من أجل التغلب على عقوبة المنع من التعاقدات.

وأضاف التقرير أن إدارة أتلتيكو مدريد ستسغل بأن تشيلسي ليس في موقف جيد من أجل طلب مبلغ كبير في بيع كوستا، وبالتالي من المتوقع تقديم عرض بـ 30 مليون يورو، اي أقل من قيمة انتقاله لتشيلسي بعشرة ملايين يورو.

وتابع التقرير أن أتلتيكو مدريد سيحاول التغلب على عقوبة منع التعاقدات، بتوقيع العقد مع كوستا، وبقاءه للإعارة في تشيلسي حتى شهر جانفي المقبل.

وسيقوم النادي الإسباني بوضع شرط في عقده مع تشيلسي، بعدم إشراك كوستا في دوري أبطال أوروبا، حتى يكون متاح للمشاركة مع أتلتيكو في النصف الثاني من الموسم.