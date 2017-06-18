ريال مدريد يجني نصف مليار يورو من بيع رونالدو

على افتراض عدم تغيير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لرغبته في مغادرة نادي ريال مدريد هذا الصيف، فإن النادي الاسباني قد يجني من بيعه على الأقل 400 مليون يورو “حوالي نصف المليار”.

ويقدر الشرط الجزائي في عقد رونالدو مع ريال مدريد بمليار يورو الا أن هذا الرقم هو ببساطة غير واقعي لأي ناد في العالم، لذلك من المتوقع أن يتنازل ريال مدريد عن تمسكه بهذا المبلغ الخرافي، والذي تم وضعه في عقد اللاعب عام 2009 من أجل ثني الأندية الأخرى عن استهداف الدون.

ووفقا لتقارير اسبانية فإن ريال مدريد سيوافق على رحيل رونالدو اذا تلقى عرضا بـ200 مليون يورو، ويعتبر ناديي مانشستر يونايتد الانجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي هما الوحيدين القادرين على تحمل هذا المبلغ، فضلا عن أندية دوري السوبر الصيني، على الرغم من أن اللاعب من غير المتوقع أن يفكر حاليا في الانتقال إلى آسيا.

بالإضافة إلى ذلك، ريال مدريد سيوفر 200 مليون يورو أخرى وهي قيمة راتب اللاعب، حيث يتقاضى الأن 50 مليون يورو في الموسم الواحد، بعد تمديد عقده مع الميرينجي العام الماضي حتى عام 2021.

في المجموع، بيع رونالدو سيعني 400 مليون يورو وهو مبلغ خيالي سيكون بالتأكيد الربح الأكبر في في تاريخ كرة القدم، ومع ذلك، فإن نادي العاصمة الاسبانية، ببيعه صاحب الـ32 عاما، سيفتقده كعلامة تجارية ووجه تسويقي للنادي الملكي، هذا بالاضافة الى افتقاد مجهوداته على أرض الملعب، والتي ساعدت ريال مدريد الموسم المنصرم على التتويج بثنائية الدوري المحلي الاسباني ودوري أبطال أوروبا.

goal