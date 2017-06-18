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سانشيز يغيب عن لقاء تشيلي الأول في كأس القارات

سانشيز يغيب عن لقاء تشيلي الأول في كأس القارات

By admin
18 يونيو، 2017
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سيغيب الجناح التشيلي أليكسيس سانشيز عن تشكيل منتخب بلاده في المباراة الافتتاحية، أمام الكاميرون في كأس العالم للقارات المقامة في روسيا.

لاعب أرسنال الإنجليزي يعاني من إصابة في الكاحل الأيسر، ولم يتدرب مع زملائه مكتفياً ببعض التدريبات المنفرده منذ الخميس الماضي.

وكان المدير الفني الإسباني خوان أنطوينو بيتزي قد صرح في المؤتمر الصحفي بأن هناك شكوك حول عدم لحاق اللاعب باللقاء.

وتقع تشيلي في المجموعة الثانية التي تضم كلاً من ألمانيا وأستراليا، أيضًا، حيث يفتتح اللاروخا مباريات المجموعة اليوم مع أسود الكاميرون أبطال القارة الإفريقية.

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