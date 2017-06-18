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شنيحي وبلخيثر يتوجان بكأس تونس

شنيحي وبلخيثر يتوجان بكأس تونس

By admin
18 يونيو، 2017
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توج أمس النادي الإفريقي بكأس تونس بعد تغلبه في النهائي على نادي بن قردان بنتيجة هدف دون رد في اللقاء الذي احتضنه الملعب الأولمبي برادس وحمل توقيع الدولي صابر خليفة عند الدقيقة الثالثة وقد سبق اللقاء حادثة كان بطلها الجزائري إبراهيم شنيحي الذي رفض طلب الطاقم الطبي للفريق بضرورة إفطار اللاعبين بالنظر إلى توقيت اللقاء الذي جرى في الساعة الثالثة بعد الزوال والخطر الذي يشكله على صحة اللاعبين وهو ما رفضه ابن المسيلة رفضا قاطعا، تتويج شنيحي وبلخيثر باللقب مع الافريقي قد يكون الأخير لهما في ظل الحديث عن امتلاك اللاعبين لعروض من خارج تونس، عروض تركية لبخيثر وأخرى فرنسية لشنيحي.

ب-ب

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