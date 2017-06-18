غيلاس كبّد بورتو خسارة بـ3.8 ملايين أورو

كشفت تقارير إعلامية تركية أمس أن نادي بورتو البرتغالي تكبد خسارة قدرها 3.8 ملايين أورو كان وراؤها الدولي الجزائري نبيل غيلاس، فالنادي تعاقد مع اللاعب موسم 2013 قادما من موريرنس بقيمة 7.8 ملايين أورو، إلا أنه لم يقنع مدرب النادي لتقوم الإدارة بإعارته لثلاث مرات متتالية لكل من قرطبة وليفانتي الإسبانيين وكذلك غازي عنتاب سبور الموسم المنصرم وهي الإعارات التي جنى منها بورتو 4 ملايين أورو فقط ما يعني خسارة بـ3.8 ملايين أورو وهو نفس الموسم الذي انتهى فيه عقد اللاعب.

مدرب باشاك شهير التركي يؤكد اهتمامه بغيلاس

لا يزال الدولي الجزائري السابق ومهاجم نادي غازي عنتاب سبور نبيل غيلاس يصنع الحدث في وسائل الإعلام التركية والاهتمام بالأندية التي تريد التعاقد مع اللاعب الذي استطاع أن يجلب الأنظار إليه في أول موسم له فقط في بلاد الأناضول، حيث كشف الإعلام التركي أمس أن مدرب نادي باشاك شهير عبر عن إعجابه باللاعب والذي يقال أنه بن زيمة الجديد، غير أنه في الوقت ذاته نفى أن يكون الفريق قد تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب.

” لا نخفي اهتمامنا لكن لم نقدم أي عرض رسمي”

الصحافة التركية أوردت تصريحا لمدرب فريق باشاك شهير الذي أكد معرفته لغيلاس وكل ما يقال حول مستواه في تركيا غير أنه ورغم الاهتمام فالنادي لم يقدم أي عرض رسمي لحد الآن وقال: ” شاهدت غيلاس عندما واجهناه مع عنتاب سبور ونعرف إمكانياته، يقولون عنه أنه سيكون بن زيمة الجديد، لكن هذا لا يعني أننا تقدمنا بعرض رسمي لضمه وسنرى ما سيحدث في المستقبل”.

اللاعب ضمن مواصلة اللعب في الدرجة الأولى

بعد أن رفض غيلاس البقاء في نادي غازي عنتاب سبور عقب سقوطه للدرجة الثانية يكون اللاعب قد ضمن مواصلة الظهور في الدوري الممتاز مع واحد من أنديته، خاصة أن غيلاس محل صراع قوي بين أندية بورصا سبور، قونيا سبور وباشاك شهير وهو ما يعني أنه لن يجد أي إشكال في إيجاد فريق يلعب له، وهو من سيختار الوجهة التي تناسبه ماليا ورياضيا.

ب-بكوش