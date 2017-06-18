فيراتي يطلب الرحيل من باريس سان جيرمان

طلب الدولي الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان الرحيل عن صفوف ناديه الفرنسي، حسب ما أكدت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية.

يسعى نادي برشلونة الأسباني للتعاقد مع فيراتي لتدعيم خط وسطه، في ظل تدهور مستوى راكيتيتش وتقدم عمر إنييستا.

تشير الصحيفة إلى أن فيراتي قد طلب من المسؤولين في النادي السماح له بالرحيل لصفوف برشلونة، لرغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة والمنافسة على دوري أبطال أوروبا.

حسب تقارير صحفية سابقة، فإن برشلونة على استعداد لدفع 100 مليون يورو من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الإيطالي.

لا جازيتا ديلو سبورت، أكدت أيضاً أن إدارة النادي الباريسي رافضة تماماً لبيع اللاعب الإيطالي.

شارك فيراتي في 43 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، سجل خلالها ثلاثة أهداف ومرر ثماني تمريرات حاسمة.