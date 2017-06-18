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فيرغسون يطالب مانشستر يونايتد بتحدي الصعاب

فيرغسون يطالب مانشستر يونايتد بتحدي الصعاب

By admin
18 يونيو، 2017
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طالب السير أليكس فيرغسون لاعبو مانشستر يونايتد أن يتطلعون لقهر الصعاب من أجل تحقيق الإنجازات في المواسم المقبلة.

كان فيرغسون قد اعتزل التدريب بعد نهاية موسم 2013/2012 والذي حقق فيه لقبه الشخصي الـ13 في الدوري الإنجليزي والـ20 لمانشستر يونايتد في تاريخه، ليعاني بعدها الفريق من التخبط خلال ثلاث سنوات مع ديفيد مويس ولويس فان جال.

وقال فيرغسون في تصريحات صحفية لموقع النادي الرسمي: “الشئ العظيم في مانشستر يونايتد هو أن تتقبل فكرة التحدي والتغلب على الأفضل دائماً”.

وأضاف مدرب الشياطين الحمر السابق “التطلعات دائماً في مانشستر يونايتد هي الفوز فقط، يكون الأمر دائماً رائع للاعبين الشباب أن يلعبوا في بطولات ودية مع أندية كبرى في ظل تجهيزهم لأن يكونوا لاعبين للفريق الأول”.

اختتم فيرجسون تصريحته قائلاً: “سنواجه أندية قوية في الدورة الودية، لن يكون هناك تجهيز أفضل من ذلك للموسم القادم”.

نجح مانشستر ونايتد في أول مواسم مورينيو في تحقيق الفوز بلقب الدرع الخيرية، كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، لقب الدوري الأوروبي.

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