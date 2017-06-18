فييرا : يجب على آرسنال التخطيط لإيجاد بديل فينغر

أكد الفرنسي باتريك فييرا نجم نادي آرسنال السابق أنه يجب على الغانرز تجهيز خطة قبل رحيل المدرب الفرنسي أرسن فينغر .

ويذكر أن آرسنال توصل لإتفاق مع فينغر بالفترة الماضية لتمديد العقد لغاية عام 2019 .

ونقل موقع إسبن تصريحات فييرا والذي قال : لا اعتقد أنه لا يجب على فينغر الرحيل لأنه لايوجد مدرب أفضل من فينغر للآرسنال في الفترة الحالية .

وتابع نجم الغانرز السابق : فينغر مكث مع آرسنال لفترة طويلة وعلى الفريق وضع خطة لتعويض رحيله في المستقبل ، واذا نظرت للأندية من حولك ووجدت المدربين تتغير ستدرك كم هو الأمر صعب .

واضاف فييرا : يجب على آرسنال أن يجتهد في الفترة الحالية لإيجاد المدرب البديل لفينغر رغم صعوبة الأمر .