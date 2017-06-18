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فييرا : يجب على آرسنال التخطيط لإيجاد بديل فينغر

فييرا : يجب على آرسنال التخطيط لإيجاد بديل فينغر

By admin
18 يونيو، 2017
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أكد الفرنسي باتريك فييرا نجم نادي آرسنال السابق أنه يجب على الغانرز تجهيز خطة قبل رحيل المدرب الفرنسي أرسن فينغر .
ويذكر أن آرسنال توصل لإتفاق مع فينغر بالفترة الماضية لتمديد العقد لغاية عام 2019 .
ونقل موقع إسبن تصريحات فييرا والذي قال : لا اعتقد أنه لا يجب على فينغر الرحيل لأنه لايوجد مدرب أفضل من فينغر للآرسنال في الفترة الحالية .
وتابع نجم الغانرز السابق : فينغر مكث مع آرسنال لفترة طويلة وعلى الفريق وضع خطة لتعويض رحيله في المستقبل ، واذا نظرت للأندية من حولك ووجدت المدربين تتغير ستدرك كم هو الأمر صعب .
واضاف فييرا : يجب على آرسنال أن يجتهد في الفترة الحالية لإيجاد المدرب البديل لفينغر رغم صعوبة الأمر .
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