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كريغ بيرنلي: رونالدو سيكون خسارة كبيرة للريال

كريغ بيرنلي: رونالدو سيكون خسارة كبيرة للريال

By admin
18 يونيو، 2017
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أكد نجم تشيلسي السابق والصحفي كريغ بيرنلي على أن رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد سيكون خسارة كبيرة للفريق الملكي.
ونشرت صحيفة الأكسبريس تصريحات بيرنلي التي أكد من خلالها على أن رحيل رونالدو سيؤثر على الريال على الرغم من تقدمه في السن.
وقال: يجب ان يكون هناك وقت يرحل فيه عن الريال ، ولكن يجب ان نتذكر ان هذا الرجل سجل هاتريك في ربع النهائي وقبل النهائي وسجل هدفين في مباراة النهائي بدوري الأبطال.
واضاف: لذلك لا يزال هناك آمال في ريال مدريد لمواصلة الإستفادة من قدرات رونالدو ، وسيكون خسارة كبيرة لريال مدريد في حال رحيله.
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