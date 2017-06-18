لوباريزيان تنفي اهتمام باريس بخيمس .. ويصارع الريال على مبابي

أكدت صحيفة لوباريزيان الفرنسية على أن ليس هناك أي اهتمام من جانب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بضم الكولومبي خيمس رودريغيز متوسط نادي ريال مدريد الإسباني.

وأشارت الصحيفة أن سان جيرمان لم يطلب الحصول على خيمس مطلقأ من الوكيل البرتغالي خورخي مينديز وإنما كل ما يهمه هو الحصول على الفرنسي الدولي كيليان مبابي.

صفقة كيليان مبابي لن تتم بشكل سهل نظراً لاهتمام نادي مثل ريال مدريد بخدماته لأنه يعلم جيداً أن المستقبل سيكون بين أقدام الفرنسي الشاب.

ومع ابتعاد سان جيرمان عن صفقة الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ لم يصبح أمامه سوى المقاتلة على مبابي بأي ثمن.