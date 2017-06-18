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ماركا تشيد ببداية أسينسيو في أمم أوروبا للشباب

ماركا تشيد ببداية أسينسيو في أمم أوروبا للشباب

By admin
18 يونيو، 2017
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أشادت صحيفة ماركا الإسبانية بتألق الدولي ماركو أسينسيو متوسط نادي ريال مدريد وبدايته المميزة في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً.
وتألق أسينسيو بالأمس أمام منتخب مقدونيا في بداية مشوار الماتدور الشاب الذي فاز بخماسية نظيفة سجل منها جوهرة الميرينغي ثلاثة أهداف .
الصحيفة ربطت تألق اللاعب المميز بموسمه الأول الجيد مع ريال مدريد الذي بدأه بهدف في شباك ريال سوسيداد في ملعب أنويتا ببطولة الدوري وأنهاه اللاعب بهدف في نهائي دوري الأبطال الأوروبي أمام يوفنتوس في كارديف.
أسينسيو ظهر بشكل جيد في الموسم ولكنه يركز على تحقيق هدف آخر الآن مع منتخب بلاده وقيادة لتحقيق لقب الشباب بكأس الأمم الأوروبية.
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