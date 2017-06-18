ماركو أسنسيو بعد الـ”هاتريك”: “لابد أن أكون متواضع”

قاد لاعب ريال مدريد الشاب ماركو أسنسيو، منتخب شباب إسبانيا للفوز بخماسية نظيفة على مقدونيا في بطولة يورو الشباب المقامة في بولندا.

أسينسيو سجل ثلاثة أهداف “هاتريك” في لقاء منتخب بلاده بالأمس، ليقود زملائه لصدارة المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن البرتغال التي فازت على صربيا بهدفين.

وقال لاعب ريال مدريد: “نحن نعلم أن أول مباراة تكون معقده، لأنه لابد أن نبدأ بشكل جيد، واعتقد أننا قدمنا أداء جيد، أمام فريق صّعب الأمور علينا”.

وأضاف: “أنا سعيد لنفسي، لكن لفريق يفكر الآن في البرتغال، لأن البطولة قصيرة جدًا وليس علينا أن نسقط”.

وعن الثلاثية: “المدير الفني أعطاني الحرية، في الهجوم وأنا مرتاح في قيادة الخط الهجومي، لابد أن أكون متواضع وأعمل بجد ولا يجب على كلمات المديح الوصول إلىّ”.