مالديني يتجه لاحتراف التنس

يستعد الدولي الإيطالي السابق باولو مالديني للمشاركة في بطولة أسبريا للتنس المقامة في مدينة ميلان الإيطالية.

نجح مالديني إلى جانب شريكه ستيفانو لاندونيو في تخطي الأدوار التمهيدية ليشاركا في البطولة بقرار خاص، يستعد الثنائي للمشاركة في تحدي ميلان والذي يصل مجموع جوائزه إلى 30 ألف جنيه إسترليني.

وقال مالديني في تصريحات صحفية: “أستمتع بما أفعله، سعيد بممارسة لعبة التنس، إنها لعبة شاقة ولكنها ممتعة إلى أبعد حد، ليست الرياضة الأولى التي أمارسها بعد كرة القدم، فلقد لعبت الملاكمة لمدة ثلاث سنوات.

وقال لاندونيو شريكه في الفريق: “الأجواء جيدة للع، إنها المرة الأولى التي نشترك فيها سوياً في بطولة، ولكني متأكد من تقديمنا لمستوى جيد فلقد لعبنا معاً في أكثر من مناسبة”.

يُذكر أن ستيفانو لاندينو هو لاعب تنس سابق وهو المدرب الخاص بباولو مالديني.

من المقرر أن تبدأ فعاليات البطولة في 26 جوان الحالي، وهو ما يوافق عيد ميلاد اللاعب الإيطالي رقم 49.

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