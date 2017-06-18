مدرب واست هام لن يفرط في فيغولي ويقرر الاحتفاظ به

كشفت أمس تقارير إنجليزية أن رغبة لاعب الخضر سفيان فيغولي في البقاء مع ناديه واست هام تبدو متوافقة مع رغبة إدارة نادي وكذا المدرب سلافان بيليتش، حيث كشف موقع “فوتن سبور” أمس أن المدرب الكرواتي لن يفرط في فيغولي وسيقرر الاحتفاظ به لموسم إضافي على الأقل، واست هام ولغاية الأيام الحالية لم ينجح في القيام بتعاقدات كبيرة ما يعني أن بقاء فيغولي مبرر من حيث التعداد قبل أن يكون مبررا فنيا، وكان فيغولي قد صرح قبل أيام أنه لا ينوي المغادرة وأنه باق حتى لو طلبته أندية عملاقة أوروبيا .

تصريحاته تؤكد رغبته الكبيرة في التعويض

الموقع السابق أشار أيضا لتصريحات فيغولي الأخيرة لإذاعة “أر أم سي” الفرنسية وقال أن فيها الكثير من الإصرار على تقديم بعض الأشياء الجميلة، فيغولي يعول كثيرا على الموسم المقبل من أجل تقديم مستويات كبيرة، ويبدو أن الإدارة لا تريد كبح طموحاته لذلك ستمنحه فرصة جديدة عله يكون أحسن معوض للفرنسي ديميتري باييت التي فشلت الإدارة لحد الآن في تعويض رحيله، فيغولي يكون بذلك قد أرسل نداء للمدرب و الإدارة وكذا الأنصار لحصوله على فرصة ثانية والأصداء الأولية القادمة من هناك تؤكد أنه سيحصل عليها في انتظار استئنافه للتدريبات وحديثه مع المدرب بيليتش للفصل رسميا في مستقبله .

بورقعة-ع