مرسيليا الفرنسي يرغب في التعاقد مع غزال

كشفت تقارير فرنسية يوم أمس أن نادي مرسيليا الفرنسي يرغب في ضم الدولي الجزائري ولاعب ليون السابق رشيد غزال، فبعد أن أعلن رئيس ليون جون ميشال أولاس رحيله رسميا بعد عشرة أيام من الآن، عادت رغبة مدرب مرسيليا لضم غزال من جديد، حيث يراه الجميع من أحسن المواهب في فرنسا كما أنه سيكون صفقة مجانية وهو أمر جد مغر، وعبرت إدارة مرسيليا سابقا عن رغبتها في ضم غزال في بعض الفترات لكن لم تتطور الأمور لعروض رسمية لحد الآن.

إدارة مرسيليا ترغب في الانتقام من إدارة ليون ؟

بحسب موقع “فوت 01 ” الفرنسي فإن ضم غزال سيكون ضربة قوية لإدارة ليون من نظيرتها في مرسيليا، حيث عرفت العلاقة بينهما دائما توترات كثيرة كان آخرها ضم ليون لنجم ومعشوق جماهير مرسيليا فالبوينا، الرغبة في الانتقام إلى جانب الجوانب الفنية والمالية قد تكون دافعا لإدارة أولمبيك مرسيليا من أجل إنهاء صفقة الدولي الجزائري غزال، ومن دون شك سترحب جماهير مرسيليا كثيرا بغزال رغم أنه لم يقدم مستويات كبيرة في الفترة الأخيرة .

روما الإيطالي رحب بتصريحات أولاس وباشر الضغط من أجل ضم غزال

إلى جانب مرسيليا الفرنسي باشرت إدارة روما ممثلة في المدير الرياضي للنادي مونشي في الضغط من أجل ضم غزال، صحيفة “لا غزيتا دي جيالو روسي” المختصة في أخبار نادي رما قالت أن صفقة غزال باتت أقرب والنادي يعمل كل ما في وسعه من أجل إنهاء الأمور مستغلين في ذلك العلاقة المميزة التي تجمع الإدارة بوكيل اللاعب وشقيقه في نفس الوقت عبد القادر غزال، والذي لعب وعاش سابقا في إيطاليا ويرغب في نقل شقيقه للعب في الكالتشيو .

دي فرانشيسكو مدرب روما طالب الإدارة بالإسراع في التعاقد مع لاعبي أجنحة

بحسب ذات الصحيفة فإن الرغبة في الإسراع من أجل ضم غزال نابعة من أوامر المدرب الجديد دي فرانشيسكو، المدرب أعلم مونشي أنه يرغب في اللعب بخطة 4-3-3 وهي خطة يتوجب فيها توافر ستة مهاجمين ومع مغادرة المصري محمد صلاح فإن النادي سيعاني ضعفا كبيرا من هذا الجانب وهو ما يدفعهم للتحرك من أجل غزال وأيضا لاعبين آخرين، حيث يرتقب أن يضم النادي ما لا يقل عن ثلاثة لاعبين على الأجنحة ما يعني أن فرص انتقال الدولي الجزائري كبيرة جدا.

بورقعة –ع