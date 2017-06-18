مكالمة من راموس وزيدان لحسم موقف رونالدو

أثارت التقارير المنتشرة في الفترة الأخيرة حول رحيل كريستيانو رونالدو عن ريـال مدريد، الكثير من خوف داخل عشاق النادي الملكي في الأيام الماضية.

وهو ما دعى إلى تدخل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من أجل حل الموقف وتصحيح الامور مع النجم البرتغالي.

وأكدت صحيفة “ماركا” في تقرير نشرته اليوم، أن زيدان قام بمكالمة هاتفية إلى رونالدو، ليستفسر عن الأخبار المنتشرة حول رحيله عن النادي الملكي.

وأضاف التقرير أن زيدان أخبر رونالدو بأهميته للفريق سواء على المستوى القيادي أو المستوى التهديفي، وأن الجيل الحالي لريـال مدريد مازال قادر على الفوز بالبطولات.

وتابع زيدان أن ريـال مدريد تحول لفريق فائز بالبطولات بفضل رونالدو، وأن المدرب الفرنسي واثق من قدرة رونالدو على تصحيح الأمور.

وأخيرًا أكدت صحيفة “ماركا” أن زيدان طلب من رونالدو عقد جلسة مع النجم البرتغالي بعد عودته من كأس العالم للقارات.

وتابع التقرير أن زيدان ليس وحده من اتصل برونالدو، بل قام سيرجيو راموس قائد الملكي هو الآخر بالاتصال به، وأكد على أهميته للفريق، مؤكدًا أنه (اي راموس) قد بمر بمثل هذه الشائعات منذ عامين، باقترابه بالرحيل عن الفريق إلى مانشستر يونايتد.