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موناكو يعلن إهتمامه بمدافع يوفنتوس

موناكو يعلن إهتمامه بمدافع يوفنتوس

By admin
18 يونيو، 2017
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أعلن نادي موناكو الفرنسي إهتمامه بمدافع يوفنتوس الايطالي المهدي بن عطية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقد وقع الدولي المغربي بن عطية لصفوف اليوفنتوس حتى يونيو لعام 2020 ، بعد ان وصل على سبيل الاعارة قبل عام من بايرن ميونيخ بتكلفة 3 مليون يورو وتم تفعيل خيار الشراء من قبل اليوفي مقابل 17 مليون يورو في الشهر الماضي.
وذكر موقع فوتبول إيطاليا ان بن عطية قد يتجه للتفكير في مغادرة يوفنتوس هذا الصيف ، لعدم مشاركته بصورة منتظمة في تشكيلة المدرب ماسيمليانو أليغري.
وقد وضع بطل فرنسا موناكو أنظاره صوب بن عطية لتدعيم خطوطهم الدفاعية بالموسم المقبل ، وإذا قدموا عرضاً مربحاً لليوفي ، فيمكن حينها قبول عرضهم.
وجدير بالذكر ان بن عطية شارك في 21 مباراة تنافسية ليوفنتوس ، وسجل هدف واحد فقط.
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