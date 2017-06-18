ميلان يتطلع لعقد صفقة مزدوجة من أتلانتا هذا الصيف

أفادت تقارير صحفية إيطالية ان نادي آي سي ميلان يتطلع لإبرام صفقة مزدوجة من أتلانتا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الايطالية ان ميلان يريد ضم اللاعب أندريا كونتي ، كما يأمل في تضمين أليخاندرو غوميز كجزء من صفقة مزدوجة هذا الصيف

وليس سرا أن كونتي وافق على الشروط الشخصية للانضمام للروسونيري ، وهدد وكيل أعماله بمقاطعة التدريب قبل بداية الموزم إذا لم يعمل أتلانتا على حسم الصفقة وتحديد رسوم نقله.

وأفيد أن أتلانتا الآن على استعداد للعثور على إتفاق مع صفقة نهائية قد تبلغ قيمتها 27 مليون يورو.

ومن المقرر عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن تشير تقارير لاجازيتا انه يمكن أن يكون هناك أكثر من كونتي فقط على الطاولة.

حيث يريد الميلان زميله أليخاندرو غوميز، الذي يمكنه اللعب في مركز الجناح الايسر أو يلعب وراء المهاجمين.

وقدم غوميز أفضل موسم على الإطلاق، وسجل 16 هدفا مع 12 تمريرة حاسمة في 37 مباراة بالدوري الايطالي.

وقد حدد أتالانتا سعره الذي بلغ 20 مليون يورو لمن يريد ضمه.