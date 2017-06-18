نابولي وبوردو يتفقان نهائيا بشأن وناس والصفقة ستكلف 17 مليون أورو

عرفت قضية انتقال لاعب الخضر آدم وناس إلى نادي نابولي انقلابا كبيرا يوم أمس، فبعد أن كانت التكلفة لا تتعدى العشرة ملايين في أحسن الأحوال تحولت وانقلبت لتصل لـ17 مليونا بين ليلة وضحاها، شبكة سكاي سبور وعديد الصحفيين كشفوا يوم أمس أن اللاعب صار قريبا جدا من التوقيع حتى أن الصحفي الكبير جيالوكا دي مارزيو قال أن نابولي هو من سيختار الوقت للتوقيع مع الدولي الجزائري وربما يكون ذلك اليوم أو غدا، هذا وعرفت مفاوضات بوردو ونابولي تطورات كثيرة بداية بعرض المليوني أورو ولغاية الوصول يوم أمس لعرض الـ17 مليونا .

وناس سينتقل بنظام الإعارة مع أحقية الشراء

بالعودة لتقرير شبكة سكاي فقد أكدت أن نادي نابولي رفض رفضا قاطعا دفع أكثر من سبعة ملايين أورو لأنه ببساطة لا يضمن نجاح وناس الموسم المقبل لكنه اهتدى لطريقة ربما تقنع الجميع، حيث عرض على بوردو عقد إعارة لموسم واحد مع أحقية نابولي في شراء العقد بعد ذلك بـ17 مليون أورو، فإن نجح وناس في نابولي لن يخسر كثيرا بدفع 17 مليون أورو أما في حال فشله فسيعود لناديه، الصحافة الإيطالية قالت أن العرض مرحب به وبقوة من إدارة بوردو التي تبدو متأكدة من قدرات لاعبها الجزائري .

ماسيمو إيغوليني: ” الاتفاق تم لكن اللاعب لم يعط موافقته النهائية بعد”

من جهته علقت الصحف الإيطالي ماسيمو أيغوليني على الأخبار الواردة عن اتفاق نهائي بين بوردو ونابولي، حيث كشف على حسابه الرسمي في” تويتر” وأكد أن الاتفاق قد تم بين الناديين وأن الصفقة ستكلف خزائن نابولي 17 مليون أورو لكنه بالمناسبة لم يؤكد أن الصفقة ستكون عن طريق الإعارة، إيغوليني نفى في المقابل أن يكون الاتفاق شمل اللاعب، حيث أجاب على أحد متابعيه بالقول أن الصفقة لم تنته بعد لأن إدارة نابولي ترغب في مراجعة اتفاقها مع وناس، وعلى العكس من تصريحات إيغوليني فإن لاعب الخضر يرغب بشدة في الانتقال إلى نادي الجنوب الإيطالي ويضغط بقوة على إدارة بوردو لقبول العرض.

بورقعة-ع