هدف عكسي يتسبب بخسارة كابيلو مع جيناسو

سقط المدير الفني الإيطالي فابيو كابيلو، في فخ الهزيمة الأولى، في أول لقاء يخوضه مع فريق جيناسو سونينج الصيني.

فابيو كابيلو الذي أصبح المدير الفني لجيناسو منذ أسبوع سقط في الجولة الثالثة عشر من الدوري السوبر الصيني أمام شانجنشان ياتي بهدف نظيف على ملعب فريقه، جاء عن طريق يانج بوو بطريقة عكسية بعد مرور ربع ساعة من عمر اللقاء.

ويواصل جيناسو النتائج السيئة، في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز قبل الأخير من الدوري بعد أن حقق فوزًا وحيدًا من 13 جولة، كما ودع دوري أبطال آسيا من الدور ثمن النهائي أمام مواطنه شنغهاي SIPG.

ويمتلك جيناسو كلاً من البرازيليان راميرز وأليكس تيكشيرا، والكولومبي روجر مارتينيز، في قائمة المحترفين بالدوري السوبر الصيني.

وسيلتقي كابيلو في الجولة المقبلة فريق بكين جوان بالجولة الرابعة عشر من الدوري السوبر الصيني.

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