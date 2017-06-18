الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثملاعب العالم
هدف عكسي يتسبب بخسارة كابيلو مع جيناسو

هدف عكسي يتسبب بخسارة كابيلو مع جيناسو

By admin
18 يونيو، 2017
2241
0
Share:

سقط المدير الفني الإيطالي فابيو كابيلو، في فخ الهزيمة الأولى، في أول لقاء يخوضه مع فريق جيناسو سونينج الصيني.

فابيو كابيلو الذي أصبح المدير الفني لجيناسو منذ أسبوع سقط في الجولة الثالثة عشر من الدوري السوبر الصيني أمام شانجنشان ياتي بهدف نظيف على ملعب فريقه، جاء عن طريق يانج بوو بطريقة عكسية بعد مرور ربع ساعة من عمر اللقاء.

ويواصل جيناسو النتائج السيئة، في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز قبل الأخير من الدوري بعد أن حقق فوزًا وحيدًا من 13 جولة، كما ودع دوري أبطال آسيا من الدور ثمن النهائي أمام مواطنه شنغهاي SIPG.

ويمتلك جيناسو كلاً من البرازيليان راميرز وأليكس تيكشيرا، والكولومبي روجر مارتينيز، في قائمة المحترفين بالدوري السوبر الصيني.

وسيلتقي كابيلو في الجولة المقبلة فريق بكين جوان بالجولة الرابعة عشر من الدوري السوبر الصيني.

goal

الموضوع السابق

ماركو أسنسيو بعد الـ”هاتريك”: “لابد أن أكون ...

الموضوع التالي

موناكو يعلن إهتمامه بمدافع يوفنتوس

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017