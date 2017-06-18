واتفورد الإنجليزي مستعد لدفع 5 ملايين أورو من أجل تايدر

قالت الصحيفة المحلية الجهوية “إريستو ديل كارلينو” والمقربة جدا من نادي بولونيا الإيطالي أن إدارة نادي واتفورد الإنجليزي تستعد لتقديم أول عرض رسمي من أجل ضم الدولي الجزائري سفير تايدر، الصحيفة السابقة قالت أن النادي الإنجليزي سيتقدم برقم يبدو مقبولا وهو 5 ملايين أورو لكن من دون أن تشير إلى رأي إدارة بولونيا حول العرض المقدم، وكانت تقارير سابقة قد كشفت عن رغبة واتفورد في ضم الدولي الجزائري والعودة والحديث عن تقديم عرض يؤكد ربما الرغبة الكبيرة في ضمه .

المبلغ يبدو جيدا ولو أنه أقل مما عرض نادي فيورنتينا

الحديث عن مبلغ خمسة ملايين أورو كعرض أول من واتفورد يبدو جيدا لإدارة بولونيا، فرغم أنها لم تمتلك عقد تايدر بعد رسميا إلا أنها مازالت تفاوض الأندية على بيعه، إدارة بولونيا بإمكانها امتلاك عقد تايدر بصفة نهائية قبل الثلاثين من جوان الحالي لكن بشرط دفع أربعة ملايين ودفع هذا المبلغ مقابل الحصول على خمسة ملايين من واتفورد لم يكون مغريا كثيرا ولو أنه مربح بمليون أورو، لكن رغم ذلك ستماطل إدارة بولونيا من دون شك أكثر حتى الحصول على العرض الأعلى والذي يقال أنه سيقدم من نادي فيورتينا الذي عرض ثمانية ملايين أورو، هذا ويعتبر تايدر هدفا رئيسيا لمدرب الفيولا الجديد ستيفانو بيولي الذي يصر على ضمه من أجل تقوية صفوف وسط الفريق للموسم المقبل .

بورقعة-ع