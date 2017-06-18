وست هام يتطلع لخطف جيرو من آرسنال

أشارت تقارير صحفية ان نادي وست هام يفكر في التعاقد مع مهاجم إرسنال أوليفيه جيرو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت صحيفة توتو ميركاتو ان وست هام يبحث عن مهاجم مميز لتدعيم خطوطه الهجومية بالموسم المقبل.

حيث وضع الهامرز اكثر من اسم على قائمة تعاقداته الصيفية وهم ميشي باتشواي مهاجم تشيلسي ، وكيليتشي إيهيناتشو مهاجم مانشستر سيتي.

كما وضع وست هام على رأس أولوياته التعاقد مع أوليفيه جيرو مهاجم الجانرز ، حيث يتطلع آرسين فينجر مدرب الارسنال لشراء مهاجم جديد ما بين الكسندر لاكازيتي وكيليان مبابي ، ليقترب جيرو من مغادرة ملعب الامارات هذا الصيف.