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ويليام غالاس: تشكيل توتنهام صغير للمشاركة في دوري الأبطال

ويليام غالاس: تشكيل توتنهام صغير للمشاركة في دوري الأبطال

By admin
18 يونيو، 2017
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يثق اللاعب الفرنسي ويليام غالاس أن توتنهام سيعاني في دوري أبطال أوروبا بسبب صغر سن لاعبي الفريق اللندني.

غالاس ساهم في صعود توتنهام للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا موسم 2010-11، قبل أن يودع مع الديوك أمام ريال مدريد.

وقال غالاس للديلي ستار البريطانية: “أنه عار ما حدث الموسم الماضي، لكن لاعبي توتنهام صغار على اللعب في بطولة دوري أبطال أوروبا”.

وأضاف: “أمام موناكو وباير ليفركوزن، في نفس المجموعة، لقد أظهروا أنهم ينقصهم الخبرة”.

وأردف: “الدوري الإنجليزي مختلف عن دوري الأبطال، تحتاج للخبرات وأن تكون ماهر وفي أقصي درجات تركيزك، فإذا قارنت تشكيل الفريق الحالي وفريقنا السابق، ستجدنا أكبر سنًا وأكثر خبرة”.

الجدير بالذكر أن توتنهام ودع دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي من درو المجموعات التي ضم موناكو الفرنسي وباير ليفركوزن الألماني وسيسكا موسكو الروسي”.

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