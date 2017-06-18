يبدة وبن طالب يشاركان في اعتزالية للاعبي جيل عزابة منصوري وبن جدو

احتضن ملعب 20 أوت 1955 بسكيكدة سهرة أمس الأول مباراة اعتزالية للاعبي شباب جيل عزابة السابقين الطاهر منصوري وميلود بن جدو وهذا بحضور العديد من نجوم كرة القدم الوطنية ونجوم المنتخب الوطني على غرار لاعبي ملحمة أم درمان ولاعبي التسعينيات الذين حملوا الكأس الإفريقية الوحيدة.

تاسفاوت، وجاني، بن طالب، ويبدة نجوم في سهرة رمضانية كروية بامتياز

في نفس السياق فقد شهدت السهرة الكروية الرمضانية التي احتضنها ملعب 20 أوت55 حضور العديد من النجوم على غرار نبيل بن طالب وزميله حسان يبدة وهداف المنتخب الوطني في التسعينات وجاني ناهيك عن المهاجم عبد الحفيظ تاسفاوت والبقية وقد تفاعل الجمهور كثيرا مع نجوم الخضر السابقين الذين صنعوا أجواء خيالية من خلال فنياتهم العالية.

المباراة شهدت غياب نجم المنتخب الوطني رياض محرز

بالرغم من أن مهاجم المنتخب الوطني رياض محرز أعطى موافقته من أجل حضور الحفل الاعتزالي لنجمي جيل عزابة إلا أن الأخير اعتذر بسبب ارتباطاته الرياضية، حيث اتصل بالمنظمين وأكد لهم بأنه كان ينوي الحضور إلا أن ارتباطاته الشخصية حالت دون ذلك.

فريق الصحافة أطاح بنجوم الفريق الوطني بخماسية

انتهت المباراة الاعتزالية التي جمعت بين فريقي الصحافة الرياضية ونجوم المنتخب الوطني وأيضا نجوم فريق جيل عزابة بفوز فريق الصحافة بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة، كما تمتع الحضور الغفير بالنسوج الكروية المقدمة من طرف بن طالب وتاسفاوت والبقية الذين يؤكدون بأنهم لاعبين من الطراز الرفيع وخاصة المهاجم وجاني الذي سجل هدفا على الطريقة البرازيلية.

الصحفي مراد بوطاجين تعرض إلى إصابة خطيرة وأجرى عملية جراحية

تعتبر الإصابة التي تعرض المعلق الرياضي مراد بوطاجين النقطة السوداء في هاته السهرة الرمضانية الكروية، حيث تعرض بوطاجين إلى إصابة خطيرة على مستوى اليد ما استدعت نقله إلى المستشفى على جناح السرعة وبعدها خضع إلى عملية جراحية مستعجلة، وهو الآن يرقد في مستشفى بوحارة بسكيكدة تحت الرعاية الطبية، حيث علمنا بأن الصحفي بوطاجين يكون قد تحسنت حالته كثيرا.

بن طالب: “أردنا مشاركة منصوري وبن جدو فرحتهما وأنا منبهر بالأجواء”

لاعب المنتخب الوطني نبيل بن طالب أكد بأنه لبى الدعوة التي تلقاها من قبل فريق جيل عزابة ومن قبل مديرية الشبيبة و الرياضة لسكيكدة وهذا للمشاركة في الفرحة وفي المباراة الاعتزالية للاعبين جدو ومنصوري اللذين كانا بالأمس القريب يصنعان أفراح كرة القدم الجزائرية.

“يجب الصبر على اللاعبين وأتمنى التوفيق للمنتخب الوطني”

في رده على سؤال حول المنتخب الوطني ووضعيته الحالية صرح اللاعب نبيل بن طالب بأنه يتمنى التوفيق للمنتخب الوطني كما دعا اللاعب الجمهور والمحيط الرياضي بضرورة الصبر على اللاعبين وعلى الطاقم الفني الجديد لأن هناك عملا كبيرا وقاعديا ينجز في الخفاء ونتائجه ستظهر على المديين المتوسط والبعيد.

تاسفاوت: “المبادرة شرف كبير للجيل القديم “

أكد مهاجم المنتخب الوطني في العينيات عبد الحفيظ تاسفاوت بأن العرس الكروي الذي عاشه برفقة لاعب المنتخب السابقين أعاد له ذكريات زمان وهذه المباراة الاعتزالية إن دلت على شيء فإنها تدل على تلاحم اللاعبين القدماء فيما بينهم.

وجاني: “المباراة الاعتزالية أعادتني إلى الزمن الجميل”

مباشرة بعد نهاية اللقاء الذي جمع ين فريقي الصحافة المكتوبة ونظيره من نجوم كرة القدم للتسعينيات أكد هداف المنتخب في كأس إفريقيا لسنة 1990 بأن المبادرة عادت به إلى أيام زمان، حيث كان وجاني برفقة زملائه يتحدون الأزمة والعشرية السوداء من أجل زرع الفرحة في قلوب الجزائريين.

ديديه غوميز: “أمر عجيب أن مدينة بحجم سكيكدة لا تمتلك فريقا بالقسم الأول”

أما المدرب الفرانكو برتغالي ديديه غوميز فقد استغرب من الحضور الغفير في مباراة اعتزالية لفريق جيل عزابة وأكد بأنه عيب كبير على مدينة كبيرة ولها كل الإمكانيات بأن لا تمتلك فريقا بالقسم الوطني الأول خاصة وأن روسيكادا تتنفس كرة القدم وتمتلك أنصارا من الطراز الرفيع.

جمال –ب