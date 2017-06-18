يوفنتوس يستسلم بشأن ضم إنييستا

قرر نادي يوفنتوس الإيطالي صرف النظر عن صفقة اللاعب الدولي الإسباني أندريس إنييستا قائد نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية أن إدارة السيدة العجوز كانت تسعى وراء إنييستا لتدعيم خط الوسط ولكن استسلم بطل إيطاليا عن المحاولات.

وقال ماروتا في تصريحات لصحيفة لاغازيتا ديلو سبورت: الأسطورة الإسبانية كان هدفاً ولكنه مستحيلاً بالنسبة لهم.

وهناك رغبة من إنييستا كبيرة للاستمرار في البلوغرانا حتى نهاية مسيرته الكروية حيث أنه يبلغ الآن من العمر 32 عاماً.