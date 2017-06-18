يوفنتوس يفاضل بين نجمي تشيلسي واشبيليه لتدعيم الوسط

أكدت التقارير الصحفية اليوم، أن نادي يوفنتوس مازال يرغب في تدعيم خط وسط الفريق خلال الموسم المقبل للمنافسة على البطولات.

واشارت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية في تقرير نشرته اليوم، إلى أن مسؤولي يوفنتوس يفاضلوا بين الثنائي نيمانيا ماتيتش، وستيفين إنزوني لاعبي تشيلسي واشبيليه.

واضاف التقرير أن الهدف الأساسي هو إنزونزي نجم اشبيليه، ولكن مع صعوبة المفاوضات مع الفريق الإسباني، وضع السيدة العجوز خيار آخر وهو ماتيتش الذي يقترب من الرحيل عن تشيلسي.

وتابع التقرير أن يوفنتوس اقترب من إعلان صفقة التعاقد مع البرازيلي دوجلاس كوستا من بايرن ميونخ خلال الأيام المقبلة، بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب وناديه الألماني.

يذكر أن يوفنتوس يسعى لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، من أجل العودة للمنافسة على دوري ابطال أوروبا مرة أخرى بعد خسارة النهائي أمام ريـال مدريد.