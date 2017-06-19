أرسنال ينوي تقديم 23 مليون جنيه لضم براهيمي

لا يزال الدولي الجزائري ياسين براهيمي ونجم نادي بورتو البرتغالي يرتبط بنادي أرسنال الإنجليزي، فمع نهاية الموسم في البريمرليغ خرجت المواقع المتخصصة في الانتقالات بخبر مفاده أن نادي المدفعجية يريد تقوية صفوفه بالتعاقد مع الدولي الجزائري ياسين براهيمي وأن المدرب أرسن فينغر يرغب بشدة في رؤيته في ملعب الإمارات لكن دون الحديث عن عرض رسمي، غير أن جريدة الميرور أمس كشفت عن قيمة العرض المالي الذي ينوي المدفعجية وهو 23 مليون جنيه إسترليني وهو مبلغ يبقى محترم جدا، خاصة أن نادي بورتو قرر خفض من مطالبه المالية لتسهيل خروج اللاعب.

بورتو مطالب ببيعه لتحقيق التوازن المالي

بعد أن شرع نادي بورتو في سياسته القاضية ببيع نجوم الفريق وذلك لتحقيق الموازنة في ميزانيته العامة التي تعرف عجزا كبير، فالنادي قام ببيع مهاجمه سيلفا إلى الميلان في انتظار وصول عروض رسمية لبراهيمي الذي تراهن الإدارة كثيرا على قيمة تحويله لإنعاش الخزينة ومن تم احترام قوانين الفيفا للعب النظيف وتمويل صفقات أخرى، لهذا لن تترد إدارة الدراغاو في بيع اللاعب إن وصل فعلا عقد من أرسنال.

اللاعب يريد الرحيل والبريمرليغ يستهويه

كما أجمعت تقارير إعلامية برتغالية أن الدولي الجزائري يريد مغادرة بورتو بحثا عن تجربة جديدة بعد أن عجز عن تحقيق الألقاب التي جاء من أجلها لنادي بورتو رغم ارتباطه بعقد حتى 2019، فبراهيمي يضغط بقوة على إدارة فريقه من أجل تسهيل خروجه في حال وصول عقد رسمي وخاصة من إنجلترا وهو الذي كان قريبا جدا منها الموسم المنصرم ومن بوابة نادي إيفرتون لولا تعثر المفاوضات في آخر ساعة قبل غلق الميركاتو.

ب-بكوش