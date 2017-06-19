أوباميانغ مستعد للانتقال لليفربول

تشير عدة تقارير إلى ضغط المهاجم االغابوني بيير إيمريك أوباميانغ على من أجل الانتقال لليفربول الإنجليزي، حيث أنه طلب الرحيل عن صفوف بورسيا دورتموند الألماني.

ونجح أوباميانغ في خطف لقب الهداف بفارق هدف وحيد عن البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ.

وحسب لوبارسيان الفرنسية، فإن ليفربول مستعدين لتقديم عرضًا بقيمة 61 مليون يورو، للاعب البالغ 27 عامًا ليقود هجوم الريدز الموسم المقبل.

وسجل أ وباميانغ 120هدفًا في 189 لقاء بقميص الأصفر والأسود، منذ أن أنضم للفريق قادمًا من صفوف سانت إيتيان الفرنسي صيف عام 2013.

ويقع أوباميانغ تحت رادار كلاً من باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي لكنه يفضل اللعب تحت قيادة مدربه السابق يورغين كلوب.

وكان المدير الرياضي لفريق بروسيا دورتموند مايكل زورك، قد أكد من مطلع الشهر الحالي، عدم وجود أي عروض رسمية للاعب.