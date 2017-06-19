اجتماع نهائي بين المدير الرياضي لروما ووكيل غزال في اليومين المقبلين

أجمعت الصحافة الإيطالية الصادرة يوم أمس أن لاعب الخضر ونادي ليون السابق رشيد غزال بات على بعد “خطوة” فقط من التوقيع لنادي روما، حيث كشفت عديد التقارير من صحف ومواقع يوم أمس أن إدارة روما ممثلة في المدير الرياضي مونشي ستجتمع في اليومين المقبلين مع وكيل لاعب الخضر وشقيقه عبد القادر غزال من أجل إنهاء الأمور وتوقيع اللاعب لعقده مع الجيالو روسي، ويتواجد عبد القادر حاليا في إيطاليا من أجل إنهاء الأمور في الوقت الذي يتواجد فيه رشيد في الإمارات لقضاء عطلته السنوية .

إدارة روما ستعلن عن صفقة غزال بعد رحيل صلاح مباشرة

بحسب موقع “فورزا روما” هذه المرة فإن التأخر في إعلان قدوم غزال والتباطؤ الكبير في إنهاء المفاوضات معه يعود لتوقف مفاوضات روما مع ليفربول من أجل المصري محمد صلاح، الموقع السابق قال أن محمد صلاح وافق أخيرا على اللعب في روما والناديين اتفقا قريبا والإعلان سيكون قريبا أيضا وبعدها سيتم ضم ثلاثة لاعبين دفعة واحدة غزال واحد من ضمنهم، إدارة روما لا تنوي القيام بأي تعاقدات إلا بعد رحيل صلاح لأن ضخ الملايين من دون العثور على بديل سيدخلها في أزمة كبيرة.

صحيفة الكوريري تعد تقريرا من صفحتين عن غزال وتؤكد قرب اتمام الصفقة

من أهم المصادر التي أكدت قرب انتقال لاعب الخضر رشيد غزال لنادي روما صحيفة “الكوريري ديلو سبور”، الأخيرة أعدت في عدد أمس صفحتين كاملتين عن الدولي الجزائري أشادت فيهما كثيرا بقدراته وفنياته وأكدت أنه سيكون إضافة قوية للفريق، الصحيفة الإيطالية أكدت أن مونشي يعمل حاليا على إنهاء الصفقة وغزال يبقى اللاعب الأهم بالنسبة إليه، حيث سبق واهتم به لما كان في إشبيلية وهاهو ينقل اهتمامه لم صار مديرا رياضيا لنادي روما على أمل أن تنتهي القصة سريعا وألا تجرف أمواج الميركاتو لاعب ليون السابق لضفة ناد آخر .

بورقعة-ع