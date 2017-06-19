الصحافة الإنجليزية تحصر وجهة محرز في ثلاثة فرق والبارصا ليست من ضمنها

كشفت صحيفة الديلي ميرور البريطانية الشهيرة أمس الأحد أن لاعب الخضر رياض محرز بات أمام خيارات قليلة من أجل الانتقال في الصيف الحالي، رياض الذي أعلن رحيله وأبلغ إدارة ناديه ليستر سيتي بذلك لن يكون ضمن مخططات نادي برشلونة، حيث كشفت الميرور أن إدارة البارصا لا تفكر حاليا في ضم رياض رغم أن هذا الأخير يرغب بشدة في اللعب للبارصا، وكانت تقارير سابقة قد ألمحت لعدم وجود عرض برشلوني، حيث أكدت أن رياض ” ينتظر ” عرضا من هناك دون أن يصله.

جوفنتوس، تشيلسي وآرسنال هي الأندية المعنية وآرسنال الأكثر إصرارا

بعد خروج برشلونة أو هكذا قالت الديلي ميرور فإن الوجهات المعلن عنها تبقى أيضا وجهات مميزة، الصحيفة الإنجليزية الواسعة الانتشار قالت أن محرز بات بين خيارا ثلاثة الأول تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي، الثاني جوفنتوس بطل الدوري الإيطالي وهما الناديان القادران على تلبية طموحات رياض ولعب دوري الأبطال الموسم المقبل، أما الخيار الثالث فهو آرسنال، وإن كان أقل شأنا من الناديين السابقين إلا أنه الأقدر على دفع قيمة انتقاله وراتبه السنوي كما أنه الأكثر إصرار نظرا لحاجة النادي كبيرة لضمه، واحتل آرسنال الصف الخامس ما يعني غيابه عن دوري الأبطال وهو عائق كبير في وجهه من أجل ضم الدولي الجزائري الموسم المقبل .

بورقعة-ع