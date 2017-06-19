الصحافة الإنجليزية تنفي تقدم واتفورد بأي عرض من أجل تايدر

كشفت صحيفة “الديلي ميل” أكثر الصحف شهرة في العالم أمس الأحد أن نادي واتفورد لم يتقدم بأي عرض رسمي لحد الآن بخصوص لاعب الخضر ونادي بولونيا سفير تايدر، الديلي ميل قالت أن صحافة إيطاليا كشفت في اليومين الماضيين عن وجود عرض بخمسة ملايين أورو ( أشرنا إليه ) من واتفورد لأجل تايدر لكن الأمر ليس سوى مجرد اهتمام، وكانت صحيفة “إريستو دي كارينو” المقربة من بولونيا قد كشفت أن واتفورد سيقدم خمسة ملايين من أجل انتداب تايدر إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل .

ماركو سيلفا مهتم فعلا بتايدر وقام بدراسته في الأيام الماضية

نفي صحيفة الديلي ميل لوجود عروض رسمية من واتفورد لا يعني نفيها بالمطلق وجود اهتمام، حيث كشفت في تتمة تقريرها أن مدرب واتفورد ماركو سيلفا معجب بتايدر، حيث قام بدراسته في الأيام الأخيرة من عدة جوانب وأعاد له عديد اللقاءات، التقارير الإنجليزية قالت أن المدرب البرتغالي الجديد لواتفورد يريد بناء فريق خاص به قوي وتايدر قد يكون أحد أركانه وليس بناء فريق على أنقاض ما تركه المدرب السابق والتر ماتزاري الذي وفرت له الإدارة كل شيء لكن انتداباته كانت كلها فاشلة .

تجربة ساوثمبتون تقلق مدرب واتفورد

في الأخير قالت الديلي ميل أن مستوى تايدر وقدراته تبدو كبيرة ويبدو قادرا أيضا على خدمة الفريق في الموسم المقبل كما أن قيمة انتقاله في المتناول وبإمكان واتفورد دفعها بسهولة لكن هناك معطى يمكن أن يفسد الأمور وهو فترة تواجد لاعب الخضر في نادي ساوثمبتون قبل ثلاثة مواسم من الآن، الصحيفة الإنجليزية قالت أن تايدر غادر ساوثمبتون بسبب ” عدم التزامه” وهي أمور يكرهها الإنجليز وماركو سيلفا سيحاول التأكد قبل البت في أمر الجزائري، وكان تايدر قد طلب الرحيل عن ساوثمبتون قبل ثلاثة مواسم بسبب عدم تكيفه لكن إدارة وصحافة ساثمبتون حاولت تشويه صورته حين قالت أنه لم يلتزم وأنه لم يتحمل رتم التدريبات وهكذا أنواع من المصوغات كنا أشرنا إليها في حينها .

بورقعة-ع