بايرن ميونيخ، باريس سان جرمان وأتليتيكو مدريد ينسحبون من صفقة غلام

أعدت صحيفة “إل ماتينو” الإيطالية الشهيرة أمس تقريرا مطولا عن حاضر ومستقبل لاعب الخضر فوزي غلام، “إل ماتينو” كشفت بداية أن كل مخططات فوزي في الانتقال قد فشلت ولم يعد أمامه غير التجديد سبيلا، فبعد أن كان مطلبا لبعض الأندية العملاقة في صورة بايرن ميونيخ، أتليتيكو مدريد وباريس سان جرمان انسحبت هذه الفرق من السباق، وعاش غلام بحسب “إل ماتينو” بداية صيف ساخنة جدا لكن سرعان ما عاد لأرض الواقع بتلاشي كل العرض الكبيرة.

غلام تخلى عن وكيله السابق وتعاقد مع منديس فقط لانتشاله من نابولي

صحيفة إل ماتينو وجهت اتهاما مبطنا لفوزي غلام حين كشفت أنه ضحى بوكيل أعماله السابق “ماركو سوميلا ” وتعاقد مع وكيل الأعمال الأكبر في العالم جورج مينديس من أجل مساعدته على الخروج لكن إجراء مثل هذا لم يكن ذا فائدة لأن مينديس لم يختلف عن سوميلا كثيرا وعجز عن القدوم بأي عرض كبير خاصة من الأندية التي قيل أنها راغبة في ضم الدولي الجزائري قبل شهر أو شهرين من الآن، في هذا الشأن نشير إلى أن الصحافة الإيطالية كذّبت سابقا كل الأخبار التي تحدث عن جلب مينديس لعروض عملاقة من ليفربول وميلان وقالت أن إدارة نابولي لم تتلق أي عرض رسمي لحد الآن .

غلام لم يعد أمامه سوى التجديد وهو يسعى لذلك

صحيفة “إل ماتينو” واصلت ازدرائها لغلام وكشفت أن تخبطاته قادته لطريق واحد وهو البقاء مع الفريق، فوزي صار يعلم أن لديه طريق وحيد وهو التجديد لذلك سيعمل على إنهاء الأمور قبل فترة التحضيرات بداية جويلية الداخل، كلام صحيفة “إل ماتينو” بهذا الخصوص ليس جديدا، حيث سبق وأشرنا قبل أيام إلى رغبة غلام في البقاء عكس رغبة موكله مينديس حتى أن الصحافة الإيطالية تكلمت عن خلاف في وجهات النظر ويبدو أن الكلام كان صحيحا .

إدارة نابولي صارت في موقع قوة وأكثر قوة مما سبق

تخبطات غلام وعجز وكيل أعماله عن جلب عرض كبير صب في مصلحة إدارة نابولي بقيادة المدير الرياضي للنادي كريستيان غانتولي، التقارير الإيطالية قالت أن إدارة نابولي دائما ما تفاوضت من موقع قوة لأنها كانت تدرك أن غلام وإن كان لاعبا جيدا إلا أنه لا يساوي الملايين التي يطلبها لكنها الآن صارت في موقع أكثر قوة وربما تفرض شروط جديدة وغلام لن يكون أمامه سوى القبول، يذكر أن إدارة نابولي عرضت أولا 1.6 مليون أورو وتمسكت بمطلبها طويلا قبل رفعه مؤخرا لـ1.8 مليون أورو وبعد رفضه جمدت مفاوضاتها مع غلام مؤقتا .

بورقعة-ع