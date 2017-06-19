بلاتر: رونالدو لا يُمس

يدعي الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” سيب بلاتر، أن هناك شكوك حول التحقيق مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان قد تم اتهام الدون البرتغالي بالتهرب الضريبي، والتي بلغت قيمتها 14.7 مليون يورو.

سيب بلاتر الذي يقضي عقوبة لمدة ست سنوات بالابتعاد عن أي نشاط كروي إلى جانب رئيس الاتحاد الأوروبي ميشيل بلاتيني.

وفي لقاء مع صحفي مع الرجل البالغ 81 عامًا، حيث صرح عن مشكلة رونالدو، بعدم وجود ثقة في كرة القدم مقارنة بالألعاب الأخرى من رياضات النخبة.

وقال: “لن يشك أحد في روجر فيدرير وهو آله صنع أموال، أنه لا يُمس”.

ووضع بلاتر مثال هدف ماردوانا بقميص منتخب الأرجنتين في مرمى إنجلترا باليد في كأس العالم 1986، الذي قال عنه “يد الله”، “أنه ليس جيد، لكننا نغش على كل حال، ولهذا السبب وضعت الرياضة لنفسها بعض الضمانات”.