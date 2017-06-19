بلخيثر:” سعيد لتتويجي بأول لقب في تونس “

عبر الدولي الجزائري ولاعب الإفريقي التونسي مختار بلخيثر عن سعادته الكبيرة بتتويجه بكأس تونس عشية أول أمس على حساب نادي بن قردان، بلخيثر قال أنه كان يأمل دائما في حصد أول تتويج له بألوان النادي الإفريقي وها هي الفرصة قد أتت أخيرا، كما توجه بالشكر لجماهير النادي التي ساندته وساندت الفريق بقوة مطالبا إياهم بالبقاء دائما خلف الفريق، وكان شينيحي وبلخيثر قد توجا بالكـأس بعد الفوز بهدف يتيم في لقاء شارك فيه الجزائريان كأساسيين، الثنائي الجزائري احتفل مطولا بعد نهاية اللقاء بالعلم الجزائري آملين أن يكون وقوفهما مع العالم الجزائري المرة المقبل تحت لواء المنتخب الوطني، خاصة بعد الوعود التي أطلقها ألكاراز مؤخرا بمنح الفرصة للاعبي الدوريات العربية.

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