بوغبا يساند دوناروما في أزمته ضد ميلان

ساند النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد، الحارس الإيطالي الشاب جيانلويجي دوناروما حارس نادي ميلان الإيطالي.

وقال بوغبا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم:” دوناروما قريبًا سيصبح الأفضل في العالم، هو فقط يستحق الاحترام على ما قدمه حتى الآن.”

ويعاني دوناروما من أزمة قوية مع ميلان في الأيام الماضية، بعض رفضه تجديد عقده مع النادي الإيطالي الذي ينتهي في نهاية الموسم المقبل.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى وجود عروض للحارس الإيطالي الشاب من أندية ريـال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن حتى الآن لم يتقدم أي نادي بعروض رسمية.